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    • 03.10.2020 00:15
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    e yakalanan Trump'ın son durumu nasıl? Doktoru açıkladı

    e yakalanan Başkanı ’ın doktoru Sean P. Conley son durumu açıkladı. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

    Doktoru son durumu açıkladı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını haberleri dünyanın gündemine oturdu.

    Dr. Sean P. Conley, Trump'ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley'in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump'ın önlem olarak 8 gramlık bir 'antikor kokteyli' aldığı belirtildi.

    "YORGUN AMA MORALİ YERİNDE"
    Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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