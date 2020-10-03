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İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Amerikan basını testi pozitif çıkan Trump'ın son bir haftasının izini sürdü. Peki Başkan Trump'ın son gezileri hangi eyaletlere oldu? Trump hangi gün kimlerle temas etti? Detaylar haberimizde.

takvim.com.tr
03.10.2020 12:06 - Son Güncelleme: 03.10.2020 12:17
İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

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İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.

İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

Doktor Conley'in, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Walter Reed Askeri Hastanesi ile Johns Hopkins Üniversitesinde görevli uzmanlarla yaptığı görüşmelerden sonra Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

Conley, "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ancak uzmanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilaç tedavisine başlanmasını uygun gördüklerini aktardı.

İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

Conley, "Remdesivir"in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı.

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