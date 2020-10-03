Haberler Galeri Dünya İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

İşte koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın son gezileri ve temasları! Kimler pozitif kimler negatif?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Amerikan basını testi pozitif çıkan Trump'ın son bir haftasının izini sürdü. Peki Başkan Trump'ın son gezileri hangi eyaletlere oldu? Trump hangi gün kimlerle temas etti? Detaylar haberimizde.

03.10.2020 12:06 - Son Güncelleme: 03.10.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





