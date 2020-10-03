ABD Başkanı Trump, en yakın danışmanlarından Hope Hicks'ten Corona kaptı. Eşi Melania Trump'la Beyaz Saray'da karantinaya alındı. Birkaç gün hastanede kalacak olan Trump, "Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.
'HOPE'PALA
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania, COVİD-19'a yakalandı. Ortaya atılan iddialar şaşkınlık yarattı! Buna göre Trump'ın birçok seçim gezisinde yanında olan danışmanı Hope Hicks, Corona'ya yakalandı.
Salı gecesi Hicks ile Air Force One uçağına binen Trump çiftine test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı. Beyaz Saray, Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastanede birkaç gün kalacağını açıkladı.
İLGİNÇ KEHANET
Simpsonlar dizisi, kehanetleriyle şaşırttı! Dizide Trump'ın cenaze töreninin gösterildiği sahne olay yarattı. Sosyal medya 'Trump Corona'dan ölecek' yorumlarıyla çalkalandı.
ÖLÜM RİSKİ VAR
74 yaşındaki Donald Trump, kalp sıkıntısı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alıyor. Obezitesi de bulunan Trump için doktorlar ölüm riskinin 90 kat daha fazla olduğu söylüyor.