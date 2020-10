Trump'ın sık sık eleştirdiği CNN, haberi verirken Trump'ı pandemi sürecinde bilimi ve halk sağlığı uygulamalarını açıkça görmezden gelmekle suçladı. CNN Beywa Saray'ın Batı kanadında (West Wing) çalıanların da maske takmaktan kaçındıkları iddiasına yer verdi.

Bu arada Trump, Fox News'a verdiği röportajda, danışmanı Hicks'in virüsü seçim kampanyası sırasında bir destekçiyle etkileşimden kapmış olabileceğini tahmin ettiğini açıkladı.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.