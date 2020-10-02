ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
DOKTORUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Trump'ın doktoru yaptığı yazılı açıklamada, "Trump ve Melania Beyaz Saray'da karantinada olacaklar. Trump başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.
TRUMP NASIL KORONAVİRÜSE YAKALANDI?
ABD Başkanı'nın doktoru Deniz Kuvvetleri Komutanı Dr. Sean Conley, "Başkan ve First Lady şu anda iyi durumda ve karantina döneminde Beyaz Saray'da evde kalmayı planlıyorlar" açıklaması yaptı. Conley, Beyaz Saray'da Trump ve eşi için uygulanacak tedavi süreciyle ilgili fazla ayrıntı vermezken, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben, ülkemizin en büyük tıp uzmanları ve kurumlarının desteğiyle nöbet tutacağız" dedi. Conley, Trump'ın herhangi bir kesinti olmaksızın görevlerini yerine getireceğini de bildirdi.
Koronavirüse yakalanan danışman Hope Hicks, Salı günü Cleveland'daki tartışma da dahil olmak üzere, son zamanlarda Trump'la birçok kez seyahat etti. ABD Başkanı Trump'ın en yakın yardımcılarından Jared Kushner, Dan Scavino ve Nicholas Luna ile birlikte sık sık medyaya fotoğraf da vermişti. Trump, Çarşamba günü Minnesota'da mitinge giderken maske takmıştı.
Trump'ın sık sık eleştirdiği CNN, haberi verirken Trump'ı pandemi sürecinde bilimi ve halk sağlığı uygulamalarını açıkça görmezden gelmekle suçladı. CNN Beywa Saray'ın Batı kanadında (West Wing) çalıanların da maske takmaktan kaçındıkları iddiasına yer verdi.
Bu arada Trump, Fox News'a verdiği röportajda, danışmanı Hicks'in virüsü seçim kampanyası sırasında bir destekçiyle etkileşimden kapmış olabileceğini tahmin ettiğini açıkladı.
MELANIA TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da Twitter'dan açıklama yaptı.
As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020
DANIŞMANI KOVİD-19'A YAKALANAN TRUMP KARANTİNA SÜRECİNE BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyurdu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.
Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi.
Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız." ifadelerine yer verdi.
Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.
Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.
Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.