







DOKTORUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Trump'ın doktoru yaptığı yazılı açıklamada, "Trump ve Melania Beyaz Saray'da karantinada olacaklar. Trump başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

TRUMP NASIL KORONAVİRÜSE YAKALANDI?

ABD Başkanı'nın doktoru Deniz Kuvvetleri Komutanı Dr. Sean Conley, "Başkan ve First Lady şu anda iyi durumda ve karantina döneminde Beyaz Saray'da evde kalmayı planlıyorlar" açıklaması yaptı. Conley, Beyaz Saray'da Trump ve eşi için uygulanacak tedavi süreciyle ilgili fazla ayrıntı vermezken, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben, ülkemizin en büyük tıp uzmanları ve kurumlarının desteğiyle nöbet tutacağız" dedi. Conley, Trump'ın herhangi bir kesinti olmaksızın görevlerini yerine getireceğini de bildirdi.