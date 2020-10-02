"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

DOKTORU "ANTİKOR KOKTEYLİ" TEDAVİSİNİ UYGULADIKLARINI BİLDİRMİŞTİ

Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in Trump'ın son durumuna ilişkin yazdığı notu basınla paylaştı. Conley, Trump'a, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra önlem amaçlı, Regeneron isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.