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    • 24.09.2020 10:55
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    Son dakika: Yunan ’nda virüs alarmı

    Son dakika haberine göre ’da ’nda virüs(Covid-19) tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktığı ifade edildi. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

    DHA
    Yunan Hava Harp Okulu’nda alarm
    'da 'nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan virüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı.

    Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü'nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

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