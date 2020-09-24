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    • 24.09.2020 08:59
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    'ye karşı tehdit dili sökmedi! Başkan Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

    özellikle konusunda kararlı duruşunu koruyor. ve , Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’yi tehdit ederek bir yere varamayacaklarını anladı. Doğu Akdeniz’deki haklılığını her koşulda savunarak geri adım atmayan Türkiye’nin politikası sonuç verdi. Diploması kapısı aralandı, birçok lider Başkan Erdoğan ile görüşmek için adeta sıraya girdi.

    Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
    'deki sorunların çözümü için Başkan Tayyip Erdoğan'ın, diplomasi ve diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutacaklarını belirterek, "Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız. Doğu Akdeniz'de haklılığımızı her koşulda ve temasta anlatacağız" politikası semeresini verdi. Doğu Akdeniz'de 'ın tırmandırdığı gerilimde diplomasi kazandı. Yunanistan'ın ve başta olmak üzere destekçisi ülkelerin kışkırtıcı tavrına karşı 'nin vakur duruşu ve diplomasiyi önceleyen tezleri benimsendi. Türkiye ile Yunanistan arasında 2002-2016 yılları arasında 60 tur yapılan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor. Yenişafak'ta yer alan her şöyle:

    AYRIŞTIRMA USULLERİNE DE DEVAM
    61'incisi İstanbul'da yapılacak olan görüşmelerde sorunların keşfi üzerinde çalışmalara devam edilecek. 14 yıl yürütülen 60 tur görüşmede sonuca varılamayan sorunların tespitinde henüz anlaşamayan taraflar için çözüm ise şimdilik hayli uzak.

    Bu süreçte iki ülke silahlı kuvvetleri arasında olası bir kazaya sebebiyet vermemek üzere nezdinde gerçekleştirilen 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı toplantıların da sürmesi bekleniyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 5'incisi bu hafta yapıldı.

    TÜRKİYE'NİN TEZLERİNE YAKLAŞILDI
    Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeyi amaçlayan askeri görüşmelerin altıncı turu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'ın AB liderleriyle bizzat gerçekleştirdiği görüşmelerle birlikte bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiyi önceleyen Türkiye'nin tezlerine yaklaşıldığı görülüyor.

    KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
    Türkiye'nin Doğu Akdeniz diplomasisinde en kritik hamlelerinden biri, 'nin de içinde yer aldığı bölgesel konferans önerisi oldu. KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayacak müzakerelerin şekli şimdiden tartışılmaya başlanırken, Türkiye, KKTC'nin tanınması ve adanın zenginliklerinin adil paylaşımını öngören uzlaşma zeminini önemsiyor. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye'nin öncelikleri arasında.

    STOLTENBERG: İYİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini açıkladı. Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz'e yönelik teknik görüşmeler sürerken, NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

    HEPSİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR
    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin bitirilmesi için başlatılan diplomatik girişimler hız kazandı. AB Liderler Zirvesi öncesi, AB'nin kurmayları ve Avrupalı liderler peşi sıra Başkan Erdoğan ile görüşmeye başladı.

    YÜZÜNE SÖYLEDİ
    Başkan Erdoğan, önceki gün AB Konseyi Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ankara ve Atina'nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi. Üçlü zirvenin ardından aynı gün bir görüşme isteği de Fransa'dan geldi. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı ısrarla savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Erdoğan görüşmede, Fransa'nın Yunanistan ve G.Kıbrıs Rum kesiminin gerginliği tırmandıran iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti ve diyalog mesajı verdi.

    GÖRÜŞMELER SÜRDÜ
    Erdoğan dün de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yapılan görüşmelerde başta Doğu Akdeniz olmak üzere sorunların çözümü konusunda atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, von der Leyen ile görüşmesinde diplomasiye tanınan fırsatın, Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Başkan Erdoğan, AB'nin, Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

    SAMİMİ ADIMLAR BEKLİYORUZ
    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile yaptığı görüşmede ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

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