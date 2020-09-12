Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacaklarını aktaran Miçotakis, "5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

UÇAK SATIŞI ANLAŞMASI GELECEK AYLARDA İMZALANACAK

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ülkesinden 18 Rafale tipi savaş uçağı satın alma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kararın Yunan ve Fransız ordularının arasındaki ilişkiyi ve iş birliğini güçlendireceğinin altını çizen Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı.