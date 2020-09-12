Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den sondaj çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama: Yeni müjdeler yakındır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir müjde daha vererek şu ifadeleri kullandı: İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler.
Ayrıntılar geliyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir müjde daha vererek şu ifadeleri kullandı: İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler.
Ayrıntılar geliyor...