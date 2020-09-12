Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.09.2020 14:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 15:05
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den sondaj çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama: Yeni müjdeler yakındır

    Son dakika haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karadeniz'den ve 'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

    Bakan Dönmez: Yeni müjdeler yakındır
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karadeniz'den ve 'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.


    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir müjde daha vererek şu ifadeleri kullandı: İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den sondaj çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama: Yeni müjdeler yakındır
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri