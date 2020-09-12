ABD ve Batı, yüzlerce kilometre öteden savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. Bölgede cirit attı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasal haklarını aramasına ise karşı çıktı! Miçotakis, Macron ve Merkel kirli ittifaklarıyla ülkemizi hedef aldı. Son olarak medya patronu Rupert Murdoch ortaya çıktı! Akdeniz'deki pek çok noktada petrol ve doğalgaz arayan Murdoch, gazetesi Wall Street Journal üzerinden Türkiye'ye saldırdı.
Murdoch
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de askeri güç kullanması halinde ABD ile AB'nin Türkiye'ye ortak bir tepki vermesi gerektiğini yazdı. "Eğer Erdoğan, güç kullanırsa ya da mültecileri Avrupa'ya doğru serbest bırakmakla tehdit ederse, Washington ve Brüksel ortak bir karşılık vermeli" ifadesini kullandı.
'MİKE'TAKİS
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Kıbrıs Rum kesimine gitti. Miçotakis'e destek verdi. Haddini aşıp Türkiye'ye bölgeden askeri güçleri çekmesini söyledi!
Oruç Reis, Barbaros Hayreddin, Yavuz ve Fatih gemilerine Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler eşlik ediyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir Navteks yayınladı. 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı.
SAĞ OL İKİ G'ÜZÜM'
Türkiye, kirli ittifaka karşı tek yumruk oldu. Denizli'de Muhammet Yılmaz Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisine tam 50 kasa üzüm yolladı.
"Derdim vatan sevdası bayrak sevdası" dedi.
Murdoch
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de askeri güç kullanması halinde ABD ile AB'nin Türkiye'ye ortak bir tepki vermesi gerektiğini yazdı. "Eğer Erdoğan, güç kullanırsa ya da mültecileri Avrupa'ya doğru serbest bırakmakla tehdit ederse, Washington ve Brüksel ortak bir karşılık vermeli" ifadesini kullandı.
'MİKE'TAKİS
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Kıbrıs Rum kesimine gitti. Miçotakis'e destek verdi. Haddini aşıp Türkiye'ye bölgeden askeri güçleri çekmesini söyledi!
Oruç Reis, Barbaros Hayreddin, Yavuz ve Fatih gemilerine Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler eşlik ediyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir Navteks yayınladı. 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı.
SAĞ OL İKİ G'ÜZÜM'
Türkiye, kirli ittifaka karşı tek yumruk oldu. Denizli'de Muhammet Yılmaz Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisine tam 50 kasa üzüm yolladı.
"Derdim vatan sevdası bayrak sevdası" dedi.