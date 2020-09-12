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    • 12.09.2020 Gazete
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    , Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi, dünya panikledi! “D ile AB, ’ye karşı birleşmeli”

    , ’de yaptığı hamlelerle dengeleri değiştirdi! Dünya, panikledi. , “D ile AB, Türkiye’ye karşı birleşmeli” dedi.

    Bir dünya panik
    ABD ve Batı, yüzlerce kilometre öteden savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. Bölgede cirit attı. 'nin 'de yasal haklarını aramasına ise karşı çıktı! Miçotakis, Macron ve kirli ittifaklarıyla ülkemizi hedef aldı. Son olarak medya patronu ortaya çıktı! Akdeniz'deki pek çok noktada petrol ve doğalgaz arayan Murdoch, gazetesi üzerinden Türkiye'ye saldırdı.


    Murdoch

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de askeri güç kullanması halinde D ile AB'nin Türkiye'ye ortak bir tepki vermesi gerektiğini yazdı. "Eğer Erdoğan, güç kullanırsa ya da mültecileri Avrupa'ya doğru serbest bırakmakla tehdit ederse, Washington ve ortak bir karşılık vermeli" ifadesini kullandı.



    'MİKE'TAKİS
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Kıbrıs Rum kesimine gitti. Miçotakis'e destek verdi. Haddini aşıp Türkiye'ye bölgeden askeri güçleri çekmesini söyledi!



    Oruç Reis, Barbaros Hayreddin, Yavuz ve Fatih gemilerine Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler eşlik ediyor.



    Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir Navteks yayınladı. 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı.



    SAĞ OL İKİ G'ÜZÜM'
    Türkiye, kirli ittifaka karşı tek yumruk oldu. Denizli'de Muhammet Yılmaz Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisine tam 50 kasa üzüm yolladı.



    "Derdim vatan sevdası bayrak sevdası" dedi.




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