POLİS VE PKK YANDAŞLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Alman polisi, bileti bulunmayan terör örgütü PKK yandaşlarını trenden indirmek istedi, PKK yandaşlarının buna direnmesi üzerine arbede çıktı.

Polisten yapılan açıklamada, bileti bulunmayan PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı" belirtildi.

Polisin kimliklerini belirlediği 80'den fazla PKK yandaşı hakkında biletsiz kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki polis memurlarına mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak.

Öte yandan PKK yandaşlarının bazılarının Almanya'da oturum haklarının dahi olmadığı ve kaçak olarak bulundukları tespit edildi.