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    • 10.09.2020 17:03
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    'deki Türk hakimiyetini kabullenemeyen ve 'dan skandal hamle! Fransa'nın satamadığı uçak Rafale...

    ’de ’nin sismik araştırmalarını hazmedemeyen ve bugün gerçekleştirilecek görüşmesi öncesinde skandal bir adım daha attı. Edinilen son dakika habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'dan savaş uçağı alacak.

    DHA
    Fransa'nın satamadığı uçak Rafale...

    'in, bugün Korsika'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.

    Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Yunan basınının "Fransa'dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

    FRANSA ATİNA'YA 18 RAFALE UÇAĞI SATMAYA HAZIRLANIYOR
    Yunan medyası görüşmede,Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi. Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.

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