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    • 08.09.2020 16:19
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    Son dakika: ile arasında görüşmesi! Tarih duyuruldu...

    ile arasında Brüksel'de bir görüşmesi gerçekleşecek. 'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmede iki ülkenin askeri heyetleri masada olacak. Kritik görüşme 'de gerçekleşecek. Türkiye, daha önce de görüşmeye açık olduğunu bildirmiş, Yunanistan önce kabul etmiş, sonra ise masadan kaçmıştı.

    ile arasında Ege ve 'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke Brüksel'de öncülüğünde masaya oturacak. Kritik görüşme Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında olacak.

    Doğu Akdeniz'in masaya yatırılacağı toplantının tarihi olarak duyuruldu.

    kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantının bugün NATO karargahında yapılması planlanıyordu. Toplantı 2 gün ertelendi.

    DOĞU AKDENİZ'DE NELER YAŞANIYOR?

    Türkiye, kıta sahanlığını kullanarak Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başladı. Her seferinde bölge ülkeleri ile önkoşulsuz masaya oturabileceğini ifade eden Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını bildiriyor. Yunanistan ise, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kıyıya hapsetmek için küçük adacıklar üzerinden kıta sahanlığını genişletmek istiyor.

    Türkiye, kıta sahanlığının anakaradan olduğu tezini savunurken, Yunanistan, Fransa'nın da desteği ile küstah adımlar atıyor. Lozan ve Paris antlaşmaları gereği silahsız olması gereken adalara Yunanistan'ın asker ve mühimmat yığarak uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtiliyor.

    Türkiye ise Yunanistan'ın küstah tavırlarına yaptığı tatbikatlar ve araştırma faaliyetlerini aralıksız sürdürerek yanıt veriyor.

    Türkiye ile Yunanistan arasında daha önc de görüşme yapılacğaı duyurulmuş, Yunanistan NATO'yu yalanlayarak masadan kaçmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi! Tarih duyuruldu...
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