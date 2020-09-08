Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke Brüksel'de NATO öncülüğünde masaya oturacak. Kritik görüşme Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında olacak.

Doğu Akdeniz'in masaya yatırılacağı toplantının tarihi 10 Eylül olarak duyuruldu.

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantının bugün NATO karargahında yapılması planlanıyordu. Toplantı 2 gün ertelendi.

DOĞU AKDENİZ'DE NELER YAŞANIYOR?

Türkiye, kıta sahanlığını kullanarak Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başladı. Her seferinde bölge ülkeleri ile önkoşulsuz masaya oturabileceğini ifade eden Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağını bildiriyor. Yunanistan ise, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kıyıya hapsetmek için küçük adacıklar üzerinden kıta sahanlığını genişletmek istiyor.

Türkiye, kıta sahanlığının anakaradan olduğu tezini savunurken, Yunanistan, Fransa'nın da desteği ile küstah adımlar atıyor. Lozan ve Paris antlaşmaları gereği silahsız olması gereken adalara Yunanistan'ın asker ve mühimmat yığarak uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtiliyor.

Türkiye ise Yunanistan'ın küstah tavırlarına yaptığı tatbikatlar ve araştırma faaliyetlerini aralıksız sürdürerek yanıt veriyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında daha önc de görüşme yapılacğaı duyurulmuş, Yunanistan NATO'yu yalanlayarak masadan kaçmıştı.