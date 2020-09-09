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Doğu Akdeniz'de yüksek tansiyon! Yunan adasından Türk askerlerine... Fotoğraflar olay yarattı
Doğu Akdeniz'de yüksek tansiyon! Yunan adasından Türk askerlerine... Fotoğraflar olay yarattı
Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyon sürerken, Yunan medyası Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın imzaladığı "askeri anlaşma"yı ön plana çıkardı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sakız Adası'ndan Türk askerlerinin bulunduğu gemiye yapılan yakın çekimler de paylaşıldı.
09.09.2020 12:57
- Son Güncelleme: 09.09.2020 12:57
Doğu Akdeniz'de bilek güreşine tutuştuğu Türkiye önünde tepetaklak olan Yunanistan'da, medyada bugün hem yeni fotoğraflar hem de yeni anlaşma haberleri var.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya verdiği 'destek' açıklamasını öne çıkaran Yunan medyası, Türk araştırma gemilerinin Meis'e yaklaşma ihtimalinin olduğunu bildiriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında "Bunun doğrulanmamış bir bilgi olduğunu biliyoruz" derken, tarafların diyaloğa geçmesine güçlü şekilde destek verdiklerini aktardı.
Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas ise, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun 13 Eylül tarihinde Meis Adası'na yapacağı ziyaretin Türkiye tarafından 'provoke' edileceğine inanmadıklarını söyledi.
Yarın Fransa lideri Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki buluşmayı bekleyen Yunanistan'da, bugün başka bir anlaşma haberi medyada geniş yer buldu.