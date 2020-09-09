McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi." iddialarına yanıt veren McEnany, "Başkan Trump, yenilmesi güç zorluklarla başa çıkarken, (ülkemize) güvenini dile getirdi, bu zamanlarda sakinlik belirtmek önemlidir. Bu iddia tamamen sahtekarlıktır." dedi.

Salgının başlarında Trump'ın halkı kaosa sürüklemekten kaçındığını vurgulayan McEnany, "Başkan, asla Amerikan halkına Kovid-19 konusunda yalan söylemedi." diye konuştu.

McEnany, Trump'ın her zaman sağlık uzmanlarını dinlediğini belirterek şubat ayında mevsimsel gribin halk sağlığı için daha büyük bir tehdit olduğunu, dolayısıyla da Trump'ın bu yönde açıklamalar yaptığını söyledi.