ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Trump, koronavirüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınında ABD'nin ölüm oranı bakımından en düşük rakama sahip olduğuna işaret eden Trump, "Liderliğim altında, rekor zamanda bir aşı geliştirilecek. Biden ve çok liberal seçim arkadaşı (Kamala Harris), bu ülkeyi mahvedecek. Onlar sorumsuzca takındıkları aşı karşıtı söylem için özür dilemeli." çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.