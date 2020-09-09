KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMIŞTI

Donald Trump dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün grip gibi olduğunu düşündüğünü belirtmiş, uzun süre hiçbir önlem almamıştı. ABD'de bilanço korkunç seviyelere ulaşırken, sağlık sistemi çökmüştü. Halk maske, gıda ve hijyen ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekerken, Trump hedef tahtasına oturtulmuştu.

Gün geçtikçe olayın ciddiyetini daha iyi anlayan Trump bir dizi önlemler alsa da yeterli olmamıştı. Trump, koronavirüse karşı önerilen maske kuralını da sık sık ihlal etmesi ile dikkat çekiyor.