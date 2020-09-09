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    • Dünya
    • 09.09.2020 09:44
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    • 09.09.2020 09:44
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    'tan canlı yayında şaşırtan istek! , Trump'ın dediğini yapmadı...

    Başkanı dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Yaptığı çıkışlar, farklı tutumları ve attığı tweet'ler ile dikkat çeken Trump, bu sefer de 'daki basın toplantısında ile girdiği diyalog ile dünyanın gündeminde... Tüm dünya le mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralları için çağrıda bulunurken, Trump, kendisine soru soran muhabire, 'Maskeni çıkar, öyle konuş' dedi. Muhabir ise Trump'ın bu isteğini reddetti, daha yüksek sesle sorusunu sordu. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada oldukça çok konuşuldu.

    Donald Trump'tan canlı yayında şaşırtan istek!

    ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile mücadele sürecinde şaşırtan bir istekte bulundu. Maske kuralını sık sık ihlal ettiği bilinen Trump, bu kez gazeteciden aynı istekte bulundu. Beyaz Saray'daki basın toplantısında kendisine soru yöneltmek isteyen gazeteciyi anlamadığını söyleyen Trump, şaşkına çeviren bir istekte bulundu.

    GAZETECİYE: MASKENİ ÇIKART

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Kendisine soru yöneltmek isteyen Reuters'ın Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason'u anlamadığını söyleyen Trump, "Maskeyi çıkarman gerek. Lütfen. Sadece çıkar. Ne kadar uzaktasın? Eğer çıkarırsan çok daha kolay olacak" dedi.

    TRUMP'I REDDETTİ

    Trump'ın isteği gazetecileri şaşırtırken, Mason hızlı bir reaksiyon ile Trump'ı reddetti. Sesini yükselten Mason, "Daha sesli konuşacağım. Şu an daha iyi mi?" ifadelerini kullandı.

    Trump ise deneyimli gazeteciye, "Evet, daha iyi" yanıtını verdi.

    KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMIŞTI

    Donald Trump dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün grip gibi olduğunu düşündüğünü belirtmiş, uzun süre hiçbir önlem almamıştı. ABD'de bilanço korkunç seviyelere ulaşırken, sağlık sistemi çökmüştü. Halk maske, gıda ve hijyen ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekerken, Trump hedef tahtasına oturtulmuştu.

    Gün geçtikçe olayın ciddiyetini daha iyi anlayan Trump bir dizi önlemler alsa da yeterli olmamıştı. Trump, koronavirüse karşı önerilen maske kuralını da sık sık ihlal etmesi ile dikkat çekiyor.

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