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    • 09.09.2020 15:19
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    Son dakika: ABD Başkanı 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı 'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi. Donald Trump, 'ta ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. 2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmişti.

    Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    ABD Başkanı 'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından sunuldu.

    ABD Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.

    Tybring-Gjedde, Nobel Komitesine sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

    Donald Trump, 'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa 'den ticari bir uçak seferiyle 'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

    BAE, 1979'da 'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.



    SOYKIRIM HAYRANLARINA ÖDÜL
    2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç'i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmişti.


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