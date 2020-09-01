KORONAVİRÜSÜN GENETİK DİZİLİMİ ŞOKE ETTİ

ABD'de bir kişi, daha önce atlattığı coronaya yeniden yakalandı. Koronaya yeniden yakalanan gencin hastalığı bu sefer biraz daha ağır atlattığı, bulaşan virüsün genetik diziliminin farklı olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre coronavirüse ikinci defa yakalanan gencin vücudundaki virüslerin genetik dizilimlerinin farklı olduğu belirlendi. The Lancet adlı derginin ön basınında söz konusu olay ile ilgili bir makaleye yer verildi. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir kişi, Nisan ayında koronaya yakalandı ve virüsü atlattı. Daha sonra Mayıs ayında yeniden coronaya yakalanan bu kişi, hastaneye başvurdu.

İlk yakalandığında boğaz ağrısı, öksürük , bulantı nefes darlığı ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvuran bu kişi, Nisan ayının sonunda coronayı atlattı ve hastaneden taburcu oldu.

Daha sonra Mayıs ayında bu kişi yeniden coronavirüse yakalandı. Yine yüksek ateş, baş dönmesi, öksürük ve bulantı, kusma belirtileri ile hastaneye kaldırılan bu kişinin coronaya yakalandığı tespit edildi.

ÖNCE YANLIŞ TEŞHİS

İkinci kes hastaneye gelen bu kişinin akciğer filmi çekildi ve eve gönderildi. Ancka hastalık geçmeyince bu kişi, 5 gün sonra yine doktora gitti ve kanındaki oksijen oranının azaldığı tespit edildi.

Oksijen desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bu kişinin kas ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Ancak tekrar yapılan corona testi pozitif çıktı.

GENETİK DİZİLİMLERİNDE FARKLILIK TESPİT EDİLDİ

Yeniden corona teşhisi konulan bu kişi üzerinde yapılan çalışmalarda farklı bir durum dikkatleri çekti. Uzmanlar, yeniden bulaşan virüsün genetik dizilimi ile diğer virüslerin farklı olduğunu tespit etti.

YENİDEN İYİLEŞTİ

Söz konusu makalede hastanın tedavisi sonrası taburcu edildiği belirtilirken, ikinci kez görülen coronanın genç, sağlıklı bireylerde bile daha ağır geçtiğine yer verildi.

DAHA ÖNCE 3 ÜLKEDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da bazı kişiler , coronaya ikinci defa yakalanmıştı.