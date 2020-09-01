Son dakika haberi: ABD'de bir kişi, daha önce atlattığı coronaya yeniden yakalandı. Koronaya yeniden yakalanan gencin hastalığı bu sefer biraz daha ağır atlattığı, bulaşan virüsün genetik diziliminin farklı olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre coronavirüse ikinci defa yakalanan gencin vücudundaki virüslerin genetik dizilimlerinin farklı olduğu belirlendi. The Lancet adlı derginin ön basınında söz konusu olay ile ilgili bir makaleye yer verildi. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir kişi, Nisan ayında koronaya yakalandı ve virüsü atlattı. Daha sonra Mayıs ayında yeniden coronaya yakalanan bu kişi, hastaneye başvurdu.
İlk yakalandığında boğaz ağrısı, öksürük , bulantı nefes darlığı ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvuran bu kişi, Nisan ayının sonunda coronayı atlattı ve hastaneden taburcu oldu.
Daha sonra Mayıs ayında bu kişi yeniden coronavirüse yakalandı. Yine yüksek ateş, baş dönmesi, öksürük ve bulantı, kusma belirtileri ile hastaneye kaldırılan bu kişinin coronaya yakalandığı tespit edildi.
ÖNCE YANLIŞ TEŞHİS
İkinci kes hastaneye gelen bu kişinin akciğer filmi çekildi ve eve gönderildi. Ancka hastalık geçmeyince bu kişi, 5 gün sonra yine doktora gitti ve kanındaki oksijen oranının azaldığı tespit edildi.
Oksijen desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bu kişinin kas ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Ancak tekrar yapılan corona testi pozitif çıktı.
GENETİK DİZİLİMLERİNDE FARKLILIK TESPİT EDİLDİ
Yeniden corona teşhisi konulan bu kişi üzerinde yapılan çalışmalarda farklı bir durum dikkatleri çekti. Uzmanlar, yeniden bulaşan virüsün genetik dizilimi ile diğer virüslerin farklı olduğunu tespit etti.
YENİDEN İYİLEŞTİ
Söz konusu makalede hastanın tedavisi sonrası taburcu edildiği belirtilirken, ikinci kez görülen coronanın genç, sağlıklı bireylerde bile daha ağır geçtiğine yer verildi.
DAHA ÖNCE 3 ÜLKEDE GÖRÜLMÜŞTÜ
Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da bazı kişiler , coronaya ikinci defa yakalanmıştı.
KORONAVİRÜSTEN SONRA YENİ TEHLİKE
Koronavirüs salgının ardından Kanada'da Salmonella salgını baş gösterdi. Kanada Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara, ABD'den ithal edilen ve Salmonella salgınıyla bağlantılı olduğu düşünülen kırmızı soğanları kullanmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kurum, Haziran ayından bu yana toplam 5 eyalette birçok vaka tespit edildiğini, birçok vakanın hastalanmadan önce kırmızı soğan tükettiğini açıkladı. Sağlık Kurumu, British Columbia'da 43, Alberta'da 55, Manitoba'da 13, Ontario'da 2, Prince Edward Island'da ise 1 kişide Salmonella bakterisi tespit edildiğini aktarırken, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, Kanadalıların çiğ sebze kullanımından uzak durmalarını tavsiye ediyor. Uzmanlar ise Salmonella salgınına neden olabilecek kaynakları hala araştırdıklarını ifade ederken, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların perakendeciler ve restoranlar tarafından kullanılmaması çağrısında bulundu.
6 İLE 72 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Salmonella'dan 5 yaş altı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin etkilenme oranı daha yüksek olurken, hastalığa yakalananların yüzde 56'sını ise kadınlar oluşturuyor. Hastalık, genelde 6 ile 72 saat içerisinde etkisini gösterirken, bazı insanlarda ise semptom göstermiyor.
Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.
NASIL BULAŞIR?
Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,
İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,
İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.
Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,
Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,
Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.
NASIL KORUNURUZ?
Salmonella bakterisi suların iyi klorlanması, kaynatılması, gıdaların iyi pişirilmesi ve pastörizasyona dayanıksızdır. Bu nedenle korunma amacıyla;
Güvenilir su kullanımı;
İçme ve kullanma suyu olarak klorlanmış şebeke suyu tercih edilmeli,
Kaynağı bilinmeyen ve klorlanmamış suları tüketmemeli,
Zorunlu durumlarda 10 dakika kaynattıktan sonra kullanılmalıdır.
Kişisel hijyen kuralarına uyum ve el yıkama alışkanlığı;
Eller yemekten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı
Eller tuvaletten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı
Civciv ve ördek yavrularının bağırsaklarında taşınan salmonella, hayvanın çevresi ve tüm vücut yüzeyinde bulunabilir.
Sadece tutma, sarılma ile de bakterilere maruz kalınabilir. Sürüngenler de (kaplumbağa, iguanalar, kertenkele, vb) salmonella taşıma olasılığı fazla olan hayvanlardır. Evcil de olsa tüm hayvanlar ile temastan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.
KİMLER RİSKLİ GRUPTADIR?
Salmonella enfeksiyonlarına karşı bebekler, yaşlılar, hamile ve emziren kişiler ve bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişilerde risk daha büyük olsa da tüm yaş grupları risk altındadır.