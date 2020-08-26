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    • 26.08.2020 19:12
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    Başkanı Trump'tan dikkat çeken -Biden iddiası!

    Başkanı , 'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi 'ın kazanmasını istediğini iddia etti. Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran mız tam anlamıyla çöker." ifadelerini kullandı.

    Trump'tan dikkat çeken Çin-Biden iddiası!

    ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken ortalık iyice kızışıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

    "BIDEN KAZANIRSA ABD BORSASI ÇÖKER"
    Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.
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