Trump, Demokratlar'ın "posta yoluyla oy kullanma" yöntemiyle seçimlere hile karıştırmak istediğini vurgulayarak, "Bu seçimi kazanmalıyız. Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli seçim olacak. Çok çok dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

Yönetiminin Obama yönetiminden, "boş dolaplar ve tükenmiş bir ordu" devraldığını savunan Trump, hem ekonomik, hem askeri hem de sağlık alanında ciddi ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Trump, Kovid-19 ile mücadele konusunda da "iyi iş" çıkardıklarına değinerek, şu anda ülkenin birçok yerinin "gayet iyi durumda" olduğunun altını çizdi.

"SİYASİ TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK OYUN"

Seçmenlere posta yoluyla 80 milyon pusulanın gönderileceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Trump, "Bu imkansız. Bu pusulaları kim gönderecek? Bu bizim siyasi tarihimizdeki en büyük oyun." değerlendirmesinde bulundu.