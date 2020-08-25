Amerika Birleşik Devletleri Kasım 2020 başkanlık seçimlerine doğru kaotik bir ortamda yol alıyor. Haftalardır süren ve 14 binden fazla kişinin tutuklandığı sokak olayları, pek çok savaştakinden daha fazla ABD vatandaşının hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Büyük Buhran'dakinden daha fazla ABD'linin işsiz kaldığı ekonomik kriz, bu kaos ortamının sadece birkaç unsuru. Şimdiye dek hiç olmadığı kadar kutuplaşmış bir toplum, keskin ve ayrıştırıcı bir siyasi ortam, uzun süredir devam eden ve görmezden gelinen eşitsizliklerin ortalığa saçılması, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıklar ve dünyadaki genel şartların kötüleşmesi de bu kaos ortamını besleyen faktörler arasında.
SOKAKLAR BİR TÜRLÜ DURULMUYOR
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boynuna dizle bastırılmak suretiyle öldürülmesiyle başlayan gösteriler, 25 Mayıs'tan bu yana farklı yoğunluklarda devam ederek ülke gündeminden hiç düşmedi. Amerikan İç Savaşı'nın taraflarından Amerika Konfedere Devletleriyle ilgili, Amerikan yerlilerinin katledilmesinin başlangıcının sembolü olarak görülen Kristof Kolomb ve ırkçı uygulamalarla itham edilen pek çok tarihi şahsiyetin heykelleri hedef alındı. Protestolar çeşitli yerlerde yağmalama ve saldırı şekline dönüştü. Birçok yerde şiddet olayları yaşandı. Örneğin, Seattle'da bir kişi arabasını göstericilerin üzerine sürerek bir protestocunun ölümüne yol açtı.
SOKAK GÖSTERİLERİ TRUMP'I DÜŞÜRME PLANININ PARÇASI MI?
Haftalardır körüklenen sokak gösterileri, yaklaşan seçim sürecinin de bir parçası haline geldi. Trump'a karşı desteklenen göstericiler ve birbiri ardında düzenlenen protestolar, muhalefetin ABD Başkanı Donald Trump'ı koltuğundan etme politikasının bir parçası olarak görülüyor.
ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Joe Biden, yarışı Donald Trump'ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor.
CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump'ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN'in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.
Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5'inde de Biden'ın önde olduğu görülüyor.
Biden, Trump'a Michigan'da yüzde 6,7, Wisconsin'de yüzde 6,5, Pennsylvania'da yüzde 5,7, Florida'da yüzde 5 ve Arizona'da ise yüzde 2 fark atıyor.
Kuzey Carolina'da öne çıkan Trump, bu eyalette Biden'ın yüzde 0,6 puan önünde görünüyor.
Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü olan 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.
Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği Kongre sonrasında Trump'ın, başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.