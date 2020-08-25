



SOKAK GÖSTERİLERİ TRUMP'I DÜŞÜRME PLANININ PARÇASI MI?

Haftalardır körüklenen sokak gösterileri, yaklaşan seçim sürecinin de bir parçası haline geldi. Trump'a karşı desteklenen göstericiler ve birbiri ardında düzenlenen protestolar, muhalefetin ABD Başkanı Donald Trump'ı koltuğundan etme politikasının bir parçası olarak görülüyor.



ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Joe Biden, yarışı Donald Trump'ın ortalama yüzde 7,6 önünde götürüyor.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump'ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN'in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 6 eyaletten 5'inde de Biden'ın önde olduğu görülüyor.