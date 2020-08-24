Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tahrikleri sürerken Türkiye'den bir hamle daha geldi. Yunanistan'ın NAVTEX ilanının ardından Türkiye'nin Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağı öğrenildi.

YUNANİSTAN'DAN NAVTEX KARARI!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis'in NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan'dan tahrikleri sürdüren bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti.

Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.

Detaylar gelecek...