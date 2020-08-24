Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.08.2020 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2020 18:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'ın ilanına yanıt! Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak

    Son dakika haberi... 'de 'ın ilanına 'den bir hamle daha geldi. Türkiye Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak.

    Yunanistan'ın NAVTEX ilanına misilleme!

    Son dakika haberi... Doğu 'de 'ın tahrikleri sürerken 'den bir hamle daha geldi. Yunanistan'ın ilanının ardından Türkiye'nin Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağı öğrenildi.

    YUNANİSTAN'DAN NAVTEX KARARI!
    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis'in NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan'dan tahrikleri sürdüren bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti.

    Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.

    Detaylar gelecek...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'ın NAVTEX ilanına yanıt! Türkiye Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri