Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2020 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2020 12:26
    ABONE OL

    'nin tarihi keşfi sonrası 'ı panikletti! Avrupa'dan bakın ne istediler...

    'nin yerli ve milli sondaj gemileri ile petrol ve doğal-gaz arama çalışmalarında sonuç aldığını gören 'ı büyük korku sardı. Tarihi keşfi tüm dünyada yankı uyandırırken, Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin 'e 2 savaş jeti ve fırkateyn gönderen 'dan savaş jeti almak istediğini yazarken, ve 'ın da bölgeye fırkateyn göndermeye hazır olduğunu iddia etti.

    Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi sonrası Yunanistan'ı panikletti! Avrupa'dan...

    Kathimerini, 'ın Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'nde asker ve silahlı kuvvetler sayısının arttığını yazarken, "Yunanistan ve Fransa iş birliğini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Paris'le görüşmelerini sürdürüyor ve 12 Rafael savaş uçağı satın alması konusunu görüşüyorlar" ifadesini kullandı.

    YUNANİSTAN'A FIRKATEYN DESTEĞİ

    Gazete, ve 'ın da Yunanistan'a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı. Yunanistan'ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta 'ın Atina ve 'da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

    ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS, TÜRKİYE'YE GELİYOR

    , Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi sonrası Yunanistan'ı panikletti! Avrupa'dan bakın ne istediler...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri