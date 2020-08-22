Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya televizyonuna açıklamasında, "ABD idaresinin bir dizi son adımı, tüm uluslararası çok taraflı yükümlülüklerinden kurtulmak için her şey yapma niyetinde olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

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Washington'un sınır ötesi yaptırımlara başvurmasının bu niyeti açıkça ortaya çıkardığını kaydeden Lavrov, "ABD, Çin'in, sadece daha fazla satıp daha az aldığı için tehdit oluşturduğuna karar verirse, hemen yaptırım uyguluyorlar. ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirse de onların görüşüne kötü davrandığına karar verirse, ki başka hiçbir ülke böyle düşünmüyor, İran'a karşı yaptırım uyguluyorlar" dedi.

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