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    • 18.08.2020 21:49
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    ile arasında 4 anlaşma imzalandı

    , ziyareti kapsamında başkent Karakas'ta mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaları imzaladı.

    Türkiye ile Venezuela arasında 4 anlaşma

    , ziyareti kapsamında başkent Karakas'ta mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaları imzaladı.

    Venezuela arasında kültür, arşivler ve Türk kürsüsü konularında 4 anlaşmaya imza atıldı.

    Bakan Çavuşoğlu Venezuela ziyareti kapsamında ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek.

    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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