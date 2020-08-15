Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.08.2020 05:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 05:20
    ABONE OL

    Başkanı 'tan 'a yeni yaptırım mesajı

    Hafta sonu tatili için gittiği 'de basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanı , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde () 'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

    Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

    'da cuma günkü "'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

    Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Devlet Başkanı 'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

    Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden 'nin önerisini kabul etmemişti.

    EDWARD SNOWDEN'A AFFA YEŞİL IŞIK
    Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan 'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

    Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

    Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı () ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve 'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

    Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri