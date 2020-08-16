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    • 16.08.2020 22:09
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    - anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları birbirlerini tebrik etti

    Birleşik Arap Emirlikleri () Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile 'li mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü. İki bakan anlaşmadan ötürü birbirlerini tebrik etti.

    İsrail-BAE'den bir temas daha

    İsrail ile BAE arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından dışişleri bakanları arasında ilk görüşme gerçekleşti.

    BAE haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri bakanları, gerçekleştirdileri telefon görüşmesinde, anlaşmadan ötürü birbirlerini tebrik etti.

    İki yetkili, bölgesel barış ve kalkınmanın sağlanması için söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

    ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.
    Haberler Dünya İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları birbirlerini tebrik etti
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