Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında dün imzalanan "normalleşme" anlaşmasına sosyal medya platformu Twitter üzerinden tepki gösterdi.

"ANLAŞMA, İSTİKRARSIZLIK DALGASININ ARKASINDA YER ALANLARI İFŞA ETMİŞTİR"

Altun, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir. Söz konusu anlaşma, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa etmiş, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşma, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa etmiş, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha göstermiştir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 14, 2020

"BAE'NİN KÜSTAH GİRİŞİMİNE TÜRKİYE HER ZAMAN KARŞI ÇIKACAK"

Açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden devam eden Altun, "Türkiye, Filistin'de adil bir çözümü desteklemektedir. Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına her zaman karşı çıkacağız. BAE'nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır. Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli işbirliğine gerekli tepkiyi göstermelidir." sözleriyle devletimizin bakış açısını belirtti.

BAE'nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır. Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli işbirliğine gerekli tepkiyi göstermelidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 14, 2020

"TÜRKİYE FİLİSTİNLİLERİN ARKASINDA"

Ankara'nın Filistinlilerin ve Filistin davasının yanında olduğunu belirten Altun, "Türkiye hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin'i yalnız bırakmayacaktır. Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir." dedi.