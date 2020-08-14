İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron'un, Trump'ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini aktardı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ARTAN TANSİYON

Deere, "İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini bildiren Deere, "Trump, ABD'nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi." bilgisini verdi.