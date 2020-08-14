14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı.

YUNAN'A ORUÇ REİS TOKADI

Yunan tacizine tokat gibi verilen cevabı, Başkan Erdoğan açıkladı. Limmos, Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek istedi. Devreye Kemal Reis girdi. Hasar gören Yunan fırkateyni, limana çekildi.

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. Yunanistan ile Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili çok sert bir mesaj veren Erdoğan, "Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın. Bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün (dün) ilk cevabı aldılar" dedi. Başkan, şöyle devam etti:

2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz, ahlaksız, pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir. Dört bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler.

GEZİ olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından DHKP/C'sine varana kadar üstümüze saldılar.

IMF konusunda güçleri, dirayetleri yoktu. DAVOS'ta Strauss Kahn ile görüşmede 'Türkiye'nin borcu ile ilgili takip yapabilirsiniz ama siyasi emir veremezsiniz' dedim. IMF'e olan borcumuzu sıfırladık. Faiz noktasında koyduğumuz tavır sayesinde oldu. Ana muhalefet 'IMF'den borç alın' diyor. O sizin işiniz. Biz ne diyoruz? 'Biz bize yeteriz.'

ASLA kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletimiz üzerine tanklarla, helikopterlerle saldıranları, onları üzerimize gönderenleri unutmayacağız.

HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Hiçbir ülkeye hakkımızı yedirtmeyiz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli, şov peşinde koşmamalı. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum, Yunan zihniyetidir. Türk kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına ise mesafe 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek, akıl ve sağduyu ile izah edilemez.