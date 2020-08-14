İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinen Turgut Reis ile ilgili paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında, "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerine yer verdi.