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    • 15.08.2020 00:41
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    İletişim Başkanı 'dan '' paylaşımı

    İletişim Başkanı Twitter üzerinen ile ilgili paylaşım yaptı. Altun "Turgut Reis’in Trablus’taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerine yer verdi.

    Dünyaya Akdeniz mesajı!

    İletişim Başkanı Twitter üzerinen ile ilgili paylaşım yaptı.

    Altun paylaşımında, "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerine yer verdi.

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