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    • 14.08.2020 21:11
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    Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı 'tan görüşmesi

    ABD ile Yunan mevkidaşı arasında yapılan görüşmede 'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Yunan yönetimi müzakereye yanaşmazken , son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.

    Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

    Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken, son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

    Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.
    Haberler Dünya Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan Doğu Akdeniz görüşmesi
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