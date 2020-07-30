Öte yandan oturumun yapıldığı sırada güvenlik güçlerinin Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

GANNUŞİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI: DEVRİM KAZANACAK

Meclis Başkanı Gannuşi, oylama sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tunus Meclisine ve halkına teşekkür etti.

Facebook hesabından "Elhamdulillah" şeklinde paylaşımda bulunan Gannuşi, Twitter hesabından ise "Güveniniz için teşekkürler. Tunus, devrim ve meşruiyet kazanacak." ifadelerini kullandı.