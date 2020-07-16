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    • 16.07.2020 19:15
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    Tunus , 'ın sını kabul etti

    Tunus , bir gün önce sını sunan 'ın istifasını kabul etti. Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası kıskaca alınmıştı.

    Başbakanın istifası kabul edildi

    Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye, Fahfah'ın sını aldığı ve kabul ettiğini bildirdiği bir mektup gönderdiği belirtildi.

    Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Gannuşi'ye hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için ikinci bir mektup da ulaştırdığı ve iki mektubun uyarınca gönderildiği kaydedildi.

    Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Tunus'taki çok partili koalisyon hükümetinde Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

    Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

    Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

    Fahfah, dün istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

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