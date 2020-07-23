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    • 24.07.2020 01:40
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    'nin iddiasına göre, uydu testlerinde uzaya silah gönderdi

    ABD ve , 'nın uzay hamlesinden endişeli. , Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

    ABD ve Birleşik Krallık endişeli!

    İngiliz Sky News'in haberinde, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu açıklandı.

    İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

    Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.
    Haberler Dünya İngiltere'nin iddiasına göre, Rusya uydu testlerinde uzaya silah gönderdi
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