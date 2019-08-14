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  • 14.08.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 17:42

Putin uyarmıştı! 'de korkusu

'nın hipersonik kruz füzeleri geliştirmesi nedeniyle 'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşmasını'nın süresini uzatma konusunda şüphelerinin olduğu belirtildi.

Putin uyarmıştı! ABD'de START-3 korkusu

Reuters'in yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 'nın geliştirdiği hipersonik kruz füzeleri Washington yönetiminde soru işaretleri doğurdu.

Kaynak, 'ın Rusya tarafından geliştirilen hipersonik kruz füzeleri nedeniyle 'ün süresini uzatma konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021'de dolacak.

PUTİN UYARMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı , eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı ve ABD Devlet Başkanı tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

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