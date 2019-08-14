Putin uyarmıştı! ABD'de START-3 korkusu

Reuters'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın geliştirdiği hipersonik kruz füzeleri Washington yönetiminde soru işaretleri doğurdu.

Kaynak, Beyaz Saray'ın Rusya tarafından geliştirilen hipersonik kruz füzeleri nedeniyle START-3'ün süresini uzatma konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021'de dolacak.

PUTİN UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.