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  • 02.08.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:56

Son dakika: resmi olarak ’den çekildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () resmi olarak çekildiğini açıkladı.

Resmen duyurdular: Çekildik!
Pompeo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2 Şubat 2019'da , 'ya 'e uyması için 6 ay süre verdi. Rusya bunu reddetti, yani anlaşma bugün sona eriyor. ABD, başkalarının ihlal ettiği bir anlaşmada kalmayacak. Bunun sorumlusu tamamıyla Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, INF'ın bugün sona erdiğini doğruladığı belirtildi.
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı ve Sovyetler Birliği lideri tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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