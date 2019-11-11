Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.11.2019 01:01
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 01:01

Rusya'dan korkutan nükleer açıklaması: Dünya için riskler arttı

, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkma planının nükleer silah kullanma eşiğini düşürdüğünü ve tüm dünya için riskleri artırdığını belirtti.

Rusya'dan korkutan nükleer açıklaması

, Rus resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı 'Modern Dünyada Rusya'nın Güvenliği' başlıklı yazısında, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkma niyetini değerlendirdi.

Bu planın, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çıkması, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na onay vermemesi ve Yeni START Anlaşması'nı uzatmak istememesiyle aynı safta yer aldığını söyleyen Patruşev, "Tüm bunlar, askeri ve stratejik öngörülebilirliği olumsuz etkiliyor, nükleer silah kullanma eşiğini düşürüyor ve dolayısıyla tüm insanlık için riskleri katça artırıyor" dedi.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel, Washington'un Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkma planlarıyla ilgili haberlerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirmişti. Engel, bu konuyla ilgili 'a protesto mektubu göndermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin kendi toprakları üzerindeki gözlem uçuşlarına engel olmak için Rusya'yı Açık Semalar Anlaşması'na uymamakla suçlamaya başladığını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan korkutan nükleer açıklaması: Dünya için riskler arttı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri