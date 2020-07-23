AB Komisyonunun göç sorununa ilişkin eylül ayında açıklayacağı önerilerin AB Dönem Başkanlığını üstlenen Almanya için çok önemli olduğunu dile getiren Seehofer, Almanya'nın Dönem Başkanlığında birliğe ait ortak göç politikasının oluşmasına katkı sağlamak istediğini aktardı.

GERİ GÖNDERME POLİTİKALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

Seehofer, göçmenlerin geldikleri ülkelerle çok yakın ilişki içinde hareket etmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerle yakın temas içerisinde hareket ederek, buradaki sorunları tespit edip, nasıl katkılar sağlamamız gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Bu iş birliği hem sığınmacıların gelmesini önlemek hem de Avrupa'da sığınma hakkı elde etmemiş kişilerin geldikleri ülkelere gönderilmesi için büyük önem arz ediyor. Bu herkesin ortak talebi, bunun için güçlü bir geri gönderme politikası gerekli."

Göç güzergahındaki transit ülkelere yönelik çeşitli düzeylerdeki desteğin önemine işaret eden Seehofer, "Benim önem verdiğim bir başka konu da, bizler Avrupa'da iş gücü için düzenli göçün de yolunu açmalıyız. Böylelikle birçoğu sığınmacı gibi dolaylı yollara başvurmamış olacaktır." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-AB MUTABAKATI

Seehofer, Yunanistan ve Türkiye sınırındaki sığınmacı hareketliliğine de değinerek, "AB ve Türkiye arasındaki mutabakatın yeniden hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Göçün kaynaklandığı ülkelerle iş birliği, transit ülkelere destek ve geri gönderme politikalarının yanı sıra iltica başvurularının da önemli bir başlık olduğunu kaydeden Seehofer, iltica başvurularının AB dış sınırında yapılması, kimin Avrupa'ya girip girmeyeceğine ilişkin sürecin iyi işletilmesi gerektiğini belirtti.

BATI BALKAN ÜLKELERİNE DESTEK

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da söz konusu platformu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu platformun yeni bir idari yapı olmadığını, daha ziyade iş birliği merkezli bir araç görevi üstleneceğini ifade etti.

Schinas, Batı Balkan ülkelerinde sığınmacılara yönelik kapasitenin genişletilmesi gerektiğini dile getirerek, göçmenlerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesinin önemine işaret etti.