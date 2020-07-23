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    • 23.07.2020 14:00
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    Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine ’yi hedef aldı! 'ye skandal çağrı

    Son dakika heri... Macron, Cumhurbaşkanı Anastasiades ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, AB ülkelerine “’ye karşı daha fazla yaptırım” çağrısında bulundu.

    Türkiye düşmanları köşeye sıkıştı! AB'ye skandal çağrı

    Macron'un, karşıtı açıklamaları sürüyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'in doğusundaki provokasyonlara ve ve 'ın kıta sahanlığını ihlal eden ülkelere karşı Avrupa Birliği'nin yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını savundu.

    Macron, "Türkiye'nin AB sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

    Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile yaptığı görüşme sonrası konuşan Macron, daha fazla yaptırım çağrısı yaptı.



    Macron şunları söyledi:

    "Birliğimize dahil iki ülke için kritik önemde olan Akdeniz'in bu bölgesinde, enerji ve güvenlik kilit konumda yer alıyor. Bölgede güç mücadelesi içinde olan Türkiye ve Rusya nüfuzunu giderek artırırken AB hâlâ çok az adım atıyor. Akdeniz'deki güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Bu Avrupa için bir seçenek değil, Fransa buna izin vermeyecek"

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