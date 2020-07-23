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    • 23.07.2020 13:49
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    ABD'li senatörden düşmanlığı! "Ege suları 'a ait"

    Geçmişte karşıtı açıklama ve talepleriyle gündeme gelen ABD'li senatör , Türkiye'yi suçlayıcı bir açıklama daha yaptı. Menendez, "Açık olalım 'de tartışma yaratan tek ülke Türkiye" dedi.

    ABD'li senatörden Türkiye düşmanlığı! Ege suları Yunanistan'a ait

    'de ile arasında tansiyon yükselirken ABD'den skandal bir açıklama geldi… Daha önce de sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklama ve taleplerde bulunarak Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen Demokrat Senatör , Akdeniz'deki gerilim ile ilgili konuştu.

    Menendez, "Şimdi açık olalım, Akdeniz'de gerilim yapan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a aittir ve ABD Dışişleri Bakanlığı su götürmez bir şekilde ve açıkça Türkiye'nin bu konuda yalnız olduğunu ve bu gerilimden sorumlu olduğunu söylemesi gerek" ifadesini kullandı.

    SKANDAL YORUMLAR BİTMİYOR

    Yunan lobisini yürüten Amerikan Yunan Enstitüsü'nün bir etkinliğinde konuşan Menendez, konusunda da, "Türkiye'nin müdahalesi barış sürecine zarar veriyor. Eğer Türkiye olmasaydı adadaki tarafların barış sağlayabileceğini her zaman düşünmüşümdür" yorumunda bulundu.

    YUNANİSTAN VE ABD'DEN BENZER AÇIKLAMALAR

    ABD , Türkiye'nin NAVTEX yayınlamasının ardından, 'dan planlarını askıya almasını ve bölgede "tansiyonu artıracak" adımlardan kaçınması çağrısı yaptı.

    Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ederse Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka çaresi kalmayacak." demişti.

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