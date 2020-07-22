Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2020 12:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 12:17
    ABONE OL

    / 'de para karşılığı militanlarını serbest bırakıyor

    /'nın, 'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu 'lı teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi para karşılığı serbest bıraktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin kamplarında tuttuğu DEAŞ militanlarını kişi başı en az 1.800 dolara yancıları ise 10.000 dolara serbest bıraktığı ortaya çıktı.

    YPG/PKK ve DEAŞ'ın gizli ortaklığı! Kişi başı bin 800 dolar...

    D öncülüğündeki koalisyon güçleri, AB ve ABD'nin olarak kabul ettiği ile ilişkisini gizlemek için üst düzey Amerikalı bir generalin isteği üzerine 2015'te adını SDG olarak değiştiren terör örgütü PKK/ ile 'a karşı birlikte çalıştı. PKK/YPG işgalinde olan kampı gibi kamplarda esir tutulan DEAŞ militanları ile YPG/ PKK'nın kirli ilişkisi ortaya çıktı.

    PARA KARŞILIĞI SERBEST BIRAKTILAR

    Dünya Aramiler (Süryaniler) Konseyi'nin ("WCA") açıklamasına göre; El Hol kamplarında tutulan DEAŞ militanlarının terör örgütü YPG/PKK tarfından kişi başı en az 1.800 dolara yabancıları ise 10.000 dolara serbest bıraktığı ortaya çıktı.

    DEAŞ TEHDİDİNİ CANLI TUTMAK İÇİN KAN PARASI ALDILAR

    DEAŞ tehdini canlı tutmak amacıyla terör örgütü YPG/PKK'nın adeta kan parası aldığı belirtildi. YPG/PKK'nın böylece Batılı ülkelere baskı yapabildiği ve destek elde ettiği iddia ediliyor.

    /YPG'nin DEAŞ ile "gizli anlaşmalar" müzakere ettikleri gerçeği BBC tarafından da teyit edildi.

    Haberler Güncel YPG/PKK Suriye'de para karşılığı DEAŞ militanlarını serbest bırakıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri