

Libya Başsavcılık Ofisinden bir kaynağın AA'ya verdiği bilgiye göre, Başsavcılığın hazırladığı listede, Terhune'deki toplu mezarlar ile Trablus'un güneyinde bulunan cesetlere ilişkin sorumluluğu olan sanıkların isimleri yer alıyor.

Adının gizli kalmasını isteyen kaynak, listenin, "sanıkların bulunması ve tutuklanması için ilgili makamlara iletileceğini" aktardı.