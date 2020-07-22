YUNANİSTAN'IN ORDU HAZIR İDDİASI

Yunanistan'dan yapılan açıklamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erener, Yunanistan'ın böyle bir eylemi tek başına yapamayacağını belirtti. Erener; Ermenistan'ın saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğu gibi Yunanistan'ın da bunu tek başına yapamayacağını dile getirdi. Erener; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi askeri politik ve ekonomik gücü dikkate alındığında Türkiye ile herhangi bir sahada baş edebilecek konumda değildir" dedi.