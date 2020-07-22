Vaka sayısının 4 milyonu aştığı ABD'de Başkan Donald Trump aylar sonra ilk kez koronavirüs bilgilendirme toplantısı için kameraların karşısına çıktı. Nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenen toplantıda, daha önceki seferlerde olduğu gibi Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden sağlık yetkilileri yer almadı. Gazetecilerin karşısına yalnız çıkan Trump, salgının gittikçe kötüleştiğini ilk kez kabul etti ve "Dibe vurmadan iyileşmeyecek" diye konuştu.

Aşı çalışmalarının herkesin düşündüğünden çok daha hızlı" ilerlediğini söyleyen Trump, "Eski sistemde olsaydı daha yıllarca beklemek gerekirdi" ifadesini kullandı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre sağlık yetkililerinin maske takılması yönündeki telkinlerine rağmen kamuoyu önünde maske takmamasıyla eleştirilen Başkan Trump, toplantıda salgının kontrol altına alınması için maskenin önemine de vurgu yaptı, "Sosyal mesafe kurallarına uyamadığınız durumlarda maske takın. Maskeyi sevin ya da sevmeyin ama (salgını kontrol etmekte) çok etkili" diye konuştu.





Kendisinin neden daha sık maske takmadığıyla ilgili soru karşısında maskesini cebinden çıkartan ABD lideri, onu her zaman yanında taşıdığını söyledi. Trump, kalabalık ortamlara girdiğinde, sosyal mesafesini koruyamıyorsa maskesini taktığını belirtti. Asansör örneğini veren Trump, "Bazen korumalarla beraber asansöre binmek zorunda kalıyoruz. Sadece kendim için değil, onları da korumak için maskemi takıyorum" dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, bu kez daha önce olduğu gibi Başkan'ın bilgilendirme toplantısında yer almayan uzmanlardan biriydi. Fauci, Başkan'ın bilgilendirme toplantısı öncesinde NPR'a yaptığı açıklamada maske takmayı teşvik etmeye başlamasından övgüyle söz etmiş ve Başkan'ın toplantıda da bu mesajı vereceğine inandığını söylemişti. Fauci, "Bu toplantılar sırasında ortaya çıkıp sürekli, tutarlı ve net mesajlar vermemiz, halkı salgını kontrol altına almak için izlememiz gereken yola sokma konusunda çok faydalı olacaktır" demişti.

Ülkenin güneyinde ve batısında bazı noktalarda vakaların arttığına vurgu yapan Trump, bunların büyük kısmının 18-35 yaş aralığındaki gençler olduğunu ve semptom göstermediklerini belirtti. Trump, gençlere maske kullanma, sosyal mesafe kurallarına uyma, hijyene dikkat etme, barlar gibi kalabalık alanlarda toplanmama çağrısı yaptı ve "Akıllı olun" dedi.

Başkan Trump için 3 Kasım seçimlerinde önemli eyaletlerden olan Florida, Teksas ve Arizona, vaka sayılarında son dönemde rekor artış görülen eyaletlerden.

'YAPILAN TEST SAYISI 50 MİLYONA YAKIN'

Soru cevap kısmında Trump'a koronavirüs testlerine ayrılan kaynağı arttırmaya sıcak bakıp bakmayacağı soruldu. ABD Başkanı, şu ana kadar yapılan test sayısının yakında 50 milyonu geçeceğini söyledi ve test konusunda ABD'nin dünyada lider ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Trump, "Bence müthiş fazla test yapıyoruz, ama doktorlar ve sağlık profesyonelleri daha fazla yapmak istiyorsa bu benim için uygundur" dedi.





Başkan Trump günde birkaç test yaptırıp yaptırmadığı sorusunaysa "Birden fazla yaptırdığım bir dönemi hatırlamıyorum" diye yanıtladı.

Gün içinde Beyaz Saray tarafından Başkan'ın her gün birkaç tane koronavirüs testi olduğu açıklaması yapılmıştı. Trump'ın maske giyme konusundaki isteksizliğine açıklık getirmek isteyen Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump için "Amerika'da en çok test olan adam" ifadesini kullanmış ve Trump'ın virüsü başkalarına yayma riski taşımadığını söylemişti.

Test sonuçlarında yaşanan gecikmeler sorulduğundaysa Trump, yönetiminin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi ve Beyaz Saray'da kendisine birkaç günde bir uygulanan 'hızlı testler' gibi hasta başına fazla test uygulanmasının mümkün olması için çalışıldığını kaydetti.

ABD'nin ilk aşısı olması muhtemel aşı adayının 30 bin kişilik deneyle aşı geliştirme çalışmalarının son aşamasına en erken gelecek hafta girmesi bekleniyor. Bu aşamada aşının güvenliği ve etkisi test edilecek. ABD'de gelecek aylar boyunca geniş kapsamlı deney çalışmaları planlayan birçok ilaç firmasının da sonbahara kadar birkaç aşıyı daha hazır etmesi umuluyor.

Sağlık yetkilileri aşıların klinik deneyler sırasında başarısız olmasının da görülen bir durum olduğunu ve başarılı bir aşının garantisi olmadığını söylese de aşı üreticileri yıl sonuna kadar en az bir aşının başarılı olabileceği konusunda iyimser. Şirketler şimdiden üretim kapasitelerini arttırarak milyonlarca doz aşı üretebilir hale gelmeye çalışıyor. Böylece ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkar çıkmaz kitlesel aşılamaların başlayabilmesi umuluyor.

EPSTEİN'İN KIZ ARKADAŞININ TUTUKLANMASI DA SORULDU

Trump'a Manhattan'da tutulduğu cezaevinde intihar ederek hayatını kaybeden milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kızları bulma ve pazarlama konusunda ona yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de soruldu. Trump, Maxwell ile ilgili durumu ve Prens Andrew ile ilgili iddiaları bilmediğini söyledi ve Maxwell'e "Geçmiş olsun" dedi. Trump, "Palm Beach'te yaşadığım dönemde birkaç kez görüşmüştük. Sanırım onlar da Palm Beach'te yaşıyordu" diye konuştu.

Epstein, aralarında Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, İngiltere Prenslerinden Andrew'un da aralarında olduğu önemli isimlerle yakınlığıyla biliniyordu. Dava kapsamında Prens Charles'ın kardeşi Andrew'un Epstein ve kız arkadaşıyla bağlantısı da araştırılıyor.

