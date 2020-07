Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 121 bin 645 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 80 bin 251'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 99 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 156 bin 189'a ulaştı.



GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 357 bin 681 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 384 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 633 olurken vaka sayısı 333 bin 29'a yükseldi.



AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 311 bin 916 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 422 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 295 bin 372 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 312'ye yükseldiği açıklandı.



İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 14 BİN 405'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 405'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 276 bin 202'ye çıktığı açıklandı.