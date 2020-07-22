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    • Dünya
    • 22.07.2020 19:16
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    • 22.07.2020 19:16
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    Hafter'e bir darbe de 'dan! 'daki 10 bin kayıpla ilgili soruşturma çağrısı

    , 'da sayıları 10 bini bulan kayıp kişilerle ilgili soruşturma açılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Hollanda'nın , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda ile ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu () başkanlığındaki , bugün Libya'daki kayıplar meselesini ele aldığını belirtti.

    Hafter'e bir darbe de Hollanda'dan!

    , 'da sayıları 10 bini bulan kayıp kişilerle ilgili soruşturma açılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

    Hollanda'nın , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda ile ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu () başkanlığındaki , bugün Libya'daki kayıplar meselesini ele aldığını belirtti.

    Tummers, "Kayıp Libyalıların sayısının yaklaşık 10 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu da soruşturmayı, gerçeğin ortaya çıkmasını ve şiddet sarmalını durdurmayı sağlayacak bir yanıtı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

    Libya'daki resmi kaynaklara göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıkları 4 Nisan 2019'dan bu yana insan kaçırma, zorla kaybetme, işkence, yerleşim bölgelerine ve evlere mayın yerleştirme gibi birçok savaş ve insanlık suçu işliyor.

    Haberler Dünya Hafter'e bir darbe de Hollanda'dan! Libya'daki 10 bin kayıpla ilgili soruşturma çağrısı
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