PRENS SELMAN'IN OSMANLI KORKUSU

Sosyal medya kullanıcılarının ortaya koyduğu bir diğer görüş de caminin Osmanlı mimarisi nedeniyle yıktırılmış olabileceği yönünde. Bu görüşü savunanlar, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır takındığı bilinen genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Osmanlı'nın izlerini silmek istediği için camiyi yıktırmış olabileceğini söylüyor.

Sosyal medya platformlarından Instagram'daki 'madeinjeddah.urbanphenomena' adında bir hesap ise ilgili makamlara caminin kültürel öneminin anlatılması sonucu yıktırma işleminin durdurulduğu ve bu nedenle caminin yarısının hasar almadığını öne sürdü.